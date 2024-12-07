ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير زيوت السيارات وإعادة بيعها بالشرقية

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير هالك زيوت السيارات وإعادة بيعها باستخدام علامات تجارية وهمية في محافظة الشرقية.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات أن مالك المصنع، والذي له معلومات جنائية، كان يعمل على تجميع زيوت المحركات المرتجعة "المتهالكة" من السيارات وإعادة تدويرها داخل مصنع غير مرخص بدائرة مركز شرطة بلبيس في مديرية أمن الشرقية. كان يتم تعبئة الزيوت المعاد تدويرها داخل عبوات بلاستيكية جديدة، وتزوير علاماتها التجارية ونسبها لشركات وهمية، بهدف طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الغش والتدليس.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط مالكه والمدير المسؤول، حيث تم العثور داخل المصنع على 78.5 طن من نفايات زيوت السيارات المستعملة و23560 لترًا من الزيوت المعاد تدويرها، تم تعبئتها في عبوات جديدة منسوبة إلى شركات وهمية باستخدام علامات تجارية غير مسجلة. كما تم ضبط خط إنتاج كامل داخل المصنع.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بجميع صورها، خاصةً جرائم الغش التجاري.