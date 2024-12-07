لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة في القاهرة والجيزة

11:11 ص السبت 07 ديسمبر 2024

سيارات متروكة ومتهالكة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
عزّزت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها في الشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة في الشوارع.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء، والأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، ممثلي كافة الجهات المعنية.

سيارات متروكة ومتهالكة المرور الخدمات المرورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لمياء بتطلب خلع جوزها: "قتل العصافير بتاعتي"

إعلان

إعلان