مكافحة المخدرات تضبط 8 متهمين بحوزتهم مخدرات بـ 11 مليون جنيه

كتب- علاء عمران

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن المختلفة في ضبط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ11 مليون جنيه، خلال حملات أمنية مكثفة في عدد من المحافظات.

الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهمين اثنين في دائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما 30 كجم من مخدر الحشيش.

الغربية

ألقت الشرطة القبض على متهم له سجل جنائي في دائرة مركز شرطة طنطا، وعثرت بحوزته على 30 كجم من مخدر الحشيش.

شمال سيناء

تم ضبط متهمين، أحدهما له سجل جنائي، في دائرة قسم شرطة أول العريش، بحوزتهما 10 كجم من مخدر الحشيش، و1000 قرص مخدر من عقار الترامادول، وسلاحين أبيض.

الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم له سجل جنائي وسيدتين في دائرة مركز شرطة المنزلة، وعُثر بحوزتهم على 22 كجم من مخدر الحشيش، 18 كجم من مخدر الهيدرو، 2.5 كجم من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى فرد خرطوش وعدد من الطلقات.

الجيزة

نجحت الشرطة في ضبط متهمين، أحدهما له سجل جنائي، في دائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وعثر بحوزتهما على 22,500 قرص مخدر.

بلغت القيمة المالية للمضبوطات حوالي 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، حيث جرى إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.