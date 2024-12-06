لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تحرير 152 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق لترشيد الكهرباء

11:35 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024

محال مخالفة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 152 من المحال للمخالفة وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 152 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

محال مخالفة وزارة الداخلية ترشيد الكهرباء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الداخلية تضبط 9 ملايين جنيه من تجار العملة في يوم واحد

إعلان

إعلان

"الجيزة": غلق كلي لمحور ٢٦ يوليو لمدة 7 أشهر من هذا الاتجاه
بث مباشر.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالقصر الملكي بالدنمارك