الرحيل شنقًا يكشف لغز جثة داخل شقة بالعمرانية

كتب - محمد شعبان:

أقدم شخص على التخلص من حياته شنقًا بالعمرانية غرب الجيزة.

تلقى رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة إغماء داخل شقة بمنطقة العروبة.

انتقل رئيس المباحث إلى محل البلاغ وتبين وجود جثة نتيجة حالة انتحار شنقًا وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى أم المصريين تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.