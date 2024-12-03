صور | وزير العدل يكرم عددًا من ذوي الهمم ويؤكد ضرورة توفير خدمات متميزة تليق بهم

كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية، المهندسة سمر حسب الله، رئيس مؤسسة دليل الخير للتنمية، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والنائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب والرئيس الشرفي للمؤسسة، والسفيرة سناء زايد، سفيرة النوايا الحسنة، بالإضافة إلى عدد من ذوي الهمم من أعضاء المؤسسة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك جاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتسليط الضوء على الإنجازات المتميزة للمؤسسة في مجال تمكين ذوي الهمم، وفي إطار مشروع "المدينة المثالية" الذي يعكس التزام الحكومة بتقديم بيئة شاملة ومتاحة للجميع.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير العدل حرص الوزارة على دعم ذوي الهمم وضرورة توفير الخدمات التي تليق بهم، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتطوير وحدات ذكية لاستصدار التوكيلات بطريقة "برايل" لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الاطلاع المباشر على المحررات المراد استصدارها ومراجعة بياناتها دون الحاجة إلى وسيط. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الوزارة لتوفير بيئة قانونية متكاملة تُيسر الخدمات القضائية للمواطنين من ذوي الهمم.

من جانبه، ألقى السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كلمة نيابة عن معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية والتعاون الدولي، حيث استعرض خلالها تفاصيل مشروع "المدينة المثالية"، وهي أول مدينة ذكية مخصصة لذوي الإعاقة في مصر، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين العديد من الجهات المعنية برعاية معالي الوزيرة.

وفي ختام اللقاء، قام وزير العدل بتكريم عدد من ذوي الهمم من أعضاء مؤسسة دليل الخير، تقديرًا لدورهم المتميز في مشروع "المدينة المثالية" وإسهاماتهم الفعالة في مجالات دراستهم وعملهم، مشيدًا بجهودهم البارزة في رفع الوعي حول أهمية دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتوفير الفرص المتساوية لهم في شتى المجالات.