تحرير 35 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد (تفاصيل)

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تكثيف حملاتها لضبط المخالفات، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات.

وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة، عن تحرير 35542 مخالفة مرورية متنوعة، وذلك في إطار تطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين. من بين المخالفات التي تم ضبطها 846 مخالفة سير بدون تراخيص، و42 دراجة نارية مخالفة، و21563 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و19 مخالفة موقف عشوائي، و1129 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات تتعلق بشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف حملاتها المرورية على مختلف المحاور لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، بما يساهم في تعزيز السلامة على الطرق.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتحقيق الانضباط المروري، والحد من الحوادث على الطرق.