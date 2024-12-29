خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 28 ألف مخالفة في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، التي شُنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة، عن تحرير 41.447 مخالفة متنوعة، من بينها: 532 مخالفة السير بدون تراخيص، و28 دراجة نارية مخالفة، و28.015 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و10 مخالفات موقف عشوائي، و1.216 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و10 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.