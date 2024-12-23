لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ضبط سائق ضغط على "شوكة" مطب صناعي للسير عكس الاتجاه في الجيزة

03:59 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ما تم نشره عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر قيام قائد سيارة ملاكي بنزع قطع من مطب صناعي "شوكة" سبق تركيبه بمعرفة الجهات المختصة في الجيزة للسير بسيارته عكس الاتجاه.

وبالفحص وبإستدعاء مالك السيارة، الذي تبين أنه نجار مسلح مقيم بدائرة مركز شرطة الواحات البحرية بالجيزة، أفاد بأنه لم يقم بنزع أي أجزاء من المطب الصناعي "الشوكة"، وأنه قام بالضغط على المطب للسير عكس الاتجاه بسبب وجود إصلاحات بالطريق في الجهة المقابلة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارة وقائدها.

مطب صناعي الجيزة وزارة الداخلية مركز شرطة الواحات البحرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. الفنان صبحي خليل يستغيث بسبب مالك عقار: إحنا في الشارع ومفيش مياه وكهرباء
أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر من موجات انخفاض حرارة بدءا من الغد
بعد كسره الـ51 جنيها لأول مرة.. توقعات الدولار في النصف الأول من 2025