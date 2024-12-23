ضبط سائق ضغط على "شوكة" مطب صناعي للسير عكس الاتجاه في الجيزة

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ما تم نشره عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر قيام قائد سيارة ملاكي بنزع قطع من مطب صناعي "شوكة" سبق تركيبه بمعرفة الجهات المختصة في الجيزة للسير بسيارته عكس الاتجاه.

وبالفحص وبإستدعاء مالك السيارة، الذي تبين أنه نجار مسلح مقيم بدائرة مركز شرطة الواحات البحرية بالجيزة، أفاد بأنه لم يقم بنزع أي أجزاء من المطب الصناعي "الشوكة"، وأنه قام بالضغط على المطب للسير عكس الاتجاه بسبب وجود إصلاحات بالطريق في الجهة المقابلة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارة وقائدها.