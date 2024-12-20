متهمان سرقا 3 ملايين جنيه بطريقة بدائية.. حل لغز خزينة شركة كرتون بالشيخ زايد

كتب - محمد شعبان:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف لغز سرقة 3 ملايين جنيه من داخل خزينة شركة لتوليد الكرتون بمول تجاري بالشيخ زايد.

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة ترأس فريق بحث ضم ضباط فرقة الشيخ زايد ووحدة مباحث قسم ثاني.

خطة بحث شارك فيها العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر عملت على فحص العاملين الحاليين والسابقين بالشركة ومراجعة ما التقطته كاميرات المراقبة.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد توصلت إلى تورط متهمين اثنين أحدهما عامل سابق بالشركة، استغل علمه بمواعيد العمل وتسلل إلى الداخل بمساعدة شريكه.

المتهمان كسرا قرص الخزينة المثبت بالحائط، واستوليا على المبلغ ولاذا بالفرار حسب ما رصدته كاميرات المراقبة الخاصة بمول المعز بالحي الـ12.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد راغب رئيس مباحث قسم ثاني الشيخ زايد من ضبط المتهمين وإعادة المبلغ المستولى عليه وأحالهما اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.