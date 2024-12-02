الأمن الاقتصادي يضبط 4836 قضية سرقة تيار كهربائي

كتب-علاء عمران:

نفذت الأجهزة الأمنية التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية سلسلة من الحملات الأمنية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت جهود أجهزة الأمن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 1393 قضية متنوعة مخالفات وظواهر سلبية تؤثر على خدمات مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، والقطارات.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 4836 قضية سرقة تيار كهربائي، إلى جانب ضبط مخالفات شروط التعاقد المتعلقة باستخدام الكهرباء.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المستمرة لتعزيز الأمن في مختلف أنحاء الجمهورية، وضمن جهودها المستمرة لمكافحة جميع أشكال الجريمة.

وتستمر وزارة الداخلية في تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية بهدف إحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وذلك لضمان استتباب الأمن والاستقرار في كافة المناطق.