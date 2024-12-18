الداخلية: تنفيذ 74 ألف حكم قضائي و366 قضية مخدرات في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تنفيذ حملات موسعة في مختلف المحافظات، ما أسفر عن ضبط 220 قطعة سلاح ناري بحوزة 194 متهمًا، و366 قضية مخدرات تم التعامل معها قانونيًا.

ونفذت الحملات 74822 حكمًا قضائيًا متنوعًا، إلى جانب القبض على 25 متهمًا هاربًا، وضبط 30 شخصًا في قضايا بلطجة. وفي إطار تعزيز الأمن المروري، جرى تحرير 23,728 مخالفة مرورية، وضبط 252 دراجة نارية مخالفة. كما أظهرت نتائج فحص 44 سائقًا على الطرق السريعة إيجابية 12 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

جرى تحرير المحاضر الازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.