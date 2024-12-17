بطلقة في الرأس.. السجن المؤبد لمتهم بقتل عامل بمصر القديمة

كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة متهم بقتل عامل باستخدام طلق ناري "خرطوش" في مصر القديمة، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.

وكشفت التحقيقات في القضية برقم 4101 لسنة 2011 جنايات مصر القديمة، أن المتهم قتل المجني عليه بطلق ناري في الرأس قاصدا إنهاء حياته، بسبب محاولته فرض السيطرة عليه وسلب بعض الأموال منه.

أضافت التحقيقات أن المجني عليه حاول الهروب، إلا أن المتهم أشهر سلاحاً ناريا وأطلق عياراً على رأس المتهم لينهي حياته في الحال.