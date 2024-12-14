محاكمة 22 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان اليوم

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم السبت، محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة.

وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

المتهمون من الحادي عشر حتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بوسائلها واغراضها، ومن الثالث حتى الثامن والعاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر حتى السابع عشر، والحادي والعشرون والثاني والعشرون، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن جمعوا وحازوا، ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا ببيانات ومعلومات وأموال مع علمهم في باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.