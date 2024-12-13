إصابة 12 شخصًا في 3 حوادث متفرقة

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بمحور محمد نجيب شرق العاصمة، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بجوار سور إحدى المنشآت الحيوية.

انتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل الحادث وتبين اصطدام سيارتين ملاكي نطاق التجمع الخامس، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى القاهرة الجديدة.

في سياق متصل، أصيب 5 أشخاص في اصطدام مركبة توك توك مع دراجتين ناريتين أمام مطحن أبو الغيط بشبين القناطر، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

ومن القليوبية للجيزة تحديدا أمام قسم المنيرة الغربية، أصيب طالبان صدمتها سيارة وهما كل من: محمود سيد 22 سنة وعلي شعراوي 20 سنة، ونقلا إلى مستشفى إمبابه العام لتلقي العلاج اللازم.