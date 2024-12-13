لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إصابة 12 شخصًا في 3 حوادث متفرقة

09:38 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

تصادم سيارتين ملاكي - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بمحور محمد نجيب شرق العاصمة، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بجوار سور إحدى المنشآت الحيوية.

انتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل الحادث وتبين اصطدام سيارتين ملاكي نطاق التجمع الخامس، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى القاهرة الجديدة.

في سياق متصل، أصيب 5 أشخاص في اصطدام مركبة توك توك مع دراجتين ناريتين أمام مطحن أبو الغيط بشبين القناطر، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

ومن القليوبية للجيزة تحديدا أمام قسم المنيرة الغربية، أصيب طالبان صدمتها سيارة وهما كل من: محمود سيد 22 سنة وعلي شعراوي 20 سنة، ونقلا إلى مستشفى إمبابه العام لتلقي العلاج اللازم.

حادث مروري حادث تصادم شبين القناطر الجيزة قسم المنيرة الغربية المرور التجمع الخامس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مشهد مروع في المرج.. شخص يحرق نفسه وسط الشارع

إعلان

إعلان

أمطار ورياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس السبت بدرجات الحرارة
أول إجراء من النيابة فى واقعة الطالبة "صباح" ضحية التنمر بالقليوبية