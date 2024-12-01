بعد ملاحقات مكثفة.. تفاصيل سقوط 3 تشكيلات عصابية بتهم سرقات متنوعة في الجيزة

كتب- علاء عمران:



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات في مناطق متعددة بالجيزة.



في البداية، تم ضبط عامل له معلومات جنائية لقيامه بسرقة من داخل إحدى الوحدات السكنية في دائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد. حيث قام بالتعدي على أحد قاطني الوحدة باستخدام "صاعق كهربائي" واستولى على هاتف محمول ومبلغ مالي. بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لسابقة عمله مع المجني عليه، وعلمه بثرائه، وتم ضبط المسروقات والصاعق الكهربائي المستخدم.



كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين يحملان جنسية إحدى الدول في دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر. تخصصا في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، واعترفا بارتكابهما 11 واقعة سرقة بنفس الأسلوب.

وتم ضبط العملاء الذين تصرفوا في المسروقات، واسترجاع المسروقات ومبلغ مالي من متحصلات النشاط الإجرامي.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي آخر مكون من عاطلين وسائق، اثنان منهم لهما معلومات جنائية.

تم ضبطهم في دائرة قسمي شرطة "ثالث أكتوبر وحدائق الأهرام"، واعترفوا بارتكابهم 7 وقائع سرقة لدراجات نارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وتم ضبط جميع الدراجات المستولى عليها.



وفي إطار جهود مكافحة الجرائم، تم ضبط تشكيل عصابي آخر مكون من عاطلين لهما معلومات جنائية في دائرة أقسام شرطة "العمرانية، الطالبية، بولاق الدكرور"، حيث اعترفا بارتكابهما 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط جميع الدراجات النارية المسروقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات مع كافة الأطراف المعنية. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.