الداخلية: ضبط 290 قضية مخدرات وتنفيذ 68 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 105 قطعة سلاح ناري، و290 قضية مخدرات، وتنفيذ 68.556 حكم قضائي متنوع.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 12 متهما هاربا، و18 متهما في أعمال بلطجة، و248 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 20.846 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى فحص 46 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، حيث تبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة في مختلف المناطق.

يأتي ذلك في إطار استمرار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، ولإحكام السيطرة الأمنية في كافة أنحاء الجمهورية.