حملات مكثفة تسقط تجار المخدرات والسلاح الهاربين في أسوان ودمياط

كتب - علاء عمران:

شنّ قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية لضبط تجار الخدرات والأسلحة النارية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

نتائج حملة أسوان: أسفرت الحملة في أسوان عن ضبط ثلاث قضايا اتجار بالمواد المخدرة، تم خلالها مصادرة 7.4 كيلوجرام من الحشيش، و2 كيلوجرام من البانجو، إضافة إلى كمية من الهيروين. كما ضبطت الحملة ثلاثة متهمين، أحدهم مسجل لدى السلطات. إلى جانب ذلك، تم التحفظ على خمس قطع سلاح ناري غير مرخصة شملت بندقية آلية، طبنجة، وثلاثة فرد محلي، مع ذخائر متنوعة، وتم تنفيذ 802 حكم قضائي.

نتائج حملة دمياط: أما في دمياط، فأسفرت الحملات عن ضبط أربعة قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تم مصادرة 7.3 كيلوجرام من الحشيش، و13 كيلوجرامًا من البانجو، و11.5 كيلوجرام من مخدر الهيدرو، إضافة إلى كمية من الهيروين. كذلك تم التحفظ على أربع قطع سلاح ناري غير مرخصة تضمنت بندقية خرطوش وثلاثة فرد محلي، وذخائر مختلفة الأعيرة، بحوزة خمسة متهمين، أربعة منهم لهم سجلات جنائية.

اتخذت السلطات كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتستمر الحملات الأمنية لضبط باقي العناصر الإجرامية ضمن سلسلة من جهود وزارة الداخلية للسيطرة على الجريمة وتعزيز الأمن.