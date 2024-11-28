الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحطيم منزل بالدقهلية.. حيلة ماكرة أوقعتهم



كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضبط سيدتين من قبل رجال الشرطة وتحطيم منزل نجل إحداهما في محافظة الدقهلية.

وكان قد تم تداول مقطعين من الفيديو على مواقع التواصل، زعمت فيهما السيدتان أن رجال الشرطة بمركز شرطة المنصورة قاموا بالقبض عليهما أثناء تواجدهما في حفل زفاف نجل إحداهما، واحتجازهما لمدة أربعة أيام. وعند عودتهما، اكتشفا أن محتويات منزل العروسين تم تحطيمها، إلى جانب سرقة بعض المشغولات الذهبية والمبلغ المالي.

وبدورها قامت الأجهزة الأمنية بمراجعة الفيديوهات والتحقيق في الواقعة، حيث تبين عدم صحة ما تم تداوله. أكدت التحريات أن الحادثة بدأت في 22 من الشهر الجاري عندما استقبلت إحدى المستشفيات عاملين مصابين جراء تعرضهما لطلقات خرطوش في العين والبطن.

وقد أفاد المصابان بأن الحادث وقع خلال حفل الزفاف عندما أقدم نجل إحدى السيدتين على إطلاق عيار ناري ابتهاجًا بالزفاف، ما أسفر عن إصابتهما.

كما أظهرت التحقيقات أن السيدتين، خوفًا من أن يتم ضبط الجاني، تواصلتا مع زوج ابنة إحداهما، الذي نشر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، مروجًا لادعاءات كاذبة حول الحادثة.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني، وهو ممرض مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الحادث. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السيدتين والقائم على نشر الفيديوهات.

وتم عرض جميع المتورطين على النيابة العامة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.