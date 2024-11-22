إصابة اثنين من نيجيريا إثر انفجار أسطوانة غاز بالقاهرة الجديدة



كتب - محمد شعبان:

سُمع دوي انفجار بالتجمع الثالث نتيجة انفجار أسطوانة غاز بعقار مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين من دولة نيجيريا.

مأمور قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمساكن إيچيكو بدائرة القسم..

تبين بالفحص نشوب حريق في شقة بالطابق الأرضي بالعقار رقم 18 والمكون من 5 أدوار نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز.

أسفر عن الحريق إصابة اثنين من نيجيريا نقلا إلى مستشفى القاهرة الجديدة للعلاج وأخمد رجال الدفاع المدني مصدر النيران.