الأمن يضبط عصابة لتقليد وغش السبائك الذهبية في الدقهلية

كتب- علاء عمران:



تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، من الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص في غش وتقليد السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين على أنها أصلية.



وكشفت التحريات أن التشكيل يتزعمه مالك محل للمصوغات الذهبية ونجله، بمشاركة عنصر إجرامي له سوابق جنائية في قضايا "سرقة، إخفاء مسروقات، تزوير، حريق عمد، ومخدرات". وأكدت التحقيقات قيامهم بصهر السبائك وإعادة خلطها بمعدن الفضة داخل ورشة مملوكة للمتهم الأول، ثم بيعها بعيار مغاير لحقيقتها.



وبعد استصدار إذن من النيابة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم مضبوطات شملت: "2 سبيكة ذهبية مغشوشة، مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، أدوات ومعدات تُستخدم في غش وتقليد السبائك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وجارٍ التحقيق في الواقعة.