الداخلية تضبط 14 مليون جنيه من تجار العملة

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ونجحت في ضبط 14 مليون جنيه من تجار العملة.

وأثمرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدة قضايا للإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 14 مليون جنيه، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، سواء من خلال المضاربة بأسعار العملات أو إخفائها عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي.