بعقارات وسيارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 350 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين سبق الحكم عليهما في قضايا إتجار بالمواد المخدرة.

وتم التحقيق معهما بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وتهيئتها لتبدو كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وكشفت التحقيقات عن قيام الشخصين بتأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات، بالإضافة إلى السيارات بهدف إضفاء الشرعية على تلك الأموال.

وقدرت قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 350 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.