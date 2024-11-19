قرار قضائي بشأن البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

كتب- أحمد عادل:

حددت محكمة جنح الاقتصادية، جلسة 30 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

كانت النيابة العامة، أحالت في وقت سابق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية، وتظهر فيها مفاتن جسدها.