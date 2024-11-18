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حالتا اختناق في حريق مستشفى مجدي يعقوب تحت الإنشاء بحدائق أكتوبر

05:50 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

مستشفى مجدي يعقوب تحت الإنشاء

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كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان بحالة اختناق إثر حريق اندلع داخل مستشفى مجدي يعقوب تحت الإنشاء بحدائق أكتوبر اليوم الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مبنى تحت الإنشاء بمنطقة زويل.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مدير قطاع إطفاء أكتوبر ومأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق في كوبري واصل بين مبنيين بالمستشفى -تحت الإنشاء- مما أسفر عن سقوط حالتي اختناق خضعا للإسعافات اللازمة.

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