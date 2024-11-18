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لعدم تركيب الملصق.. سحب 1400 رخصة قيادة خلال 24 ساعة

11:18 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

الملصق الإلكتروني

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كتب- علاء عمران:

سحبت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 1400 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت، مارس الماضي 2021، وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة..

تركيب الملصق الإلكتروني وحدات المرور منظومة إلكترونية مرورية
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