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عرض حياة المواطنين للخطر.. ضبط شخص أدى حركات استعراضية بدراجته النارية

02:55 م الأحد 17 نوفمبر 2024

تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو لحركات استعراضية، باستخدام دراجة نارية بالدقهلية، وضبط مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت قيام صاحب الحساب بأداء حركات استعراضية، باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية بمركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وتم فحص الفيديوهات المتداولة، وإجراء التحريات اللازمة، حيث تم تحديد الدراجة النارية وقائدها، الذي تبين أنه مقيم بدائرة المركز. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق الشهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، حيال الدراجة النارية وقائدها.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية دراجة نارية حركات استعراضية محافظة الدقهلية
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