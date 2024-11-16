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ضبط 19 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم للتلاعب بالأسعار في حملات بالأسواق

01:35 م السبت 16 نوفمبر 2024

ضبط دقيق مدعم

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كتب - علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية المستهلكين وضبط الأسواق، حيث واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالي 9 أطنان دقيق أبيض بلدي مُدعم.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

ضبط دقيق مدعم وزارة الداخلية التموين
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