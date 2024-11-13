سقوط مزور للمحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية في القاهرة

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية، وترويج هذه المحررات مقابل مبالغ مالية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية، وترويج هذه المحررات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته العديد من الأدوات والوثائق التي تؤكد نشاطه الإجرامي، حيث عُثر على خطابات مزورة منسوبة لعدد من الجهات، وعدد 500 إيصال تبرعات مزور منسوب صدوره لعدد من الجهات، وعدد 50 إيصال تفويض باستلام مبالغ مالية، وعدد 2 أكلاشيه لتقليد الأختام، بالإضافة إلى دليل تليفونات كان يستخدمه للحصول على أرقام هواتف أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية، وعدد 7 بطاقات دفع إلكتروني، و10 شرائح خطوط هواتف محمولة كانت تُستخدم في نشاطه الإجرامي، وكذلك 5 هواتف محمولة، وجهاز حاسب آلي وطابعة، وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة فنياً، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي كما ورد في التحريات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة جرائم تزوير المحررات الرسمية.





