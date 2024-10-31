وزير الداخلية يُبعد سودانيين من البلاد

كتب- محمد الصاوي:

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارًا بإبعاد مواطنين سودانيين عن البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وصادق وزير الداخلية على القرار رقم ١٨٧٩ لسنة ٢٠٢٤، الذي ينص على إبعاد المدعو أحمد يوسف الأمين يوسف (سوداني الجنسية - مواليد ٩/٧/٢٠٠٥) من البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما صادق الوزير على القرار رقم ١٨٨٠ لسنة ٢٠٢٤، الذي يقضي بإبعاد المدعوة وجدان فضل الله علي الخضر (سودانية الجنسية - مواليد ١/١/١٩٧٦) من البلاد لنفس الأسباب.