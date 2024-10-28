جثة أسفل عقار تثير لغزًا بالتجمع الخامس

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شخص أسفل عقار بالتجمع الخامس شرق العاصمة، اليوم الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بالحي الرابع في ظروف غامضة.

رئيس مباحث القطاع وجه ضباطه بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة.

الفحص المبدئي بين أن الجثة لشخص سقط من الطابق الخامس بالعقار رقم 145 شارع الرحباية، وفرض الأمن كردونًا لحين وصول النيابة للمعاينة.