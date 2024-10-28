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الداخلية: سحب 1516 رخصة قيادة في 24 ساعة لعدم تركيب الملصق

11:25 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن، من سحب 1516 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

تركيب الملصق الإلكتروني وحدات المرور منظومة إلكترونية مرورية الخدمة الإلكترونية
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