وقوف على سلم الجرار.. ضبط المتهم بتعطيل حركة قطار بالقليوبية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالوقوف على سلم جرار أحد القطارات بالقليوبية والتسبب في تعطل القطار وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالوقوف على سلم جرار أحد القطارات بالقليوبية والتسبب في تعطل القطار.

بالفحص تبين أن الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 18/9/2024 أثناء مغادرة أحد القطارات من محطة منشية الجبل الأصفر بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية قام أحد الأشخاص بالقفز على الجرار الخاص بالقطار مما أدى إلى تعطل حركة سير القطار.

أسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مصور - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) و بمواجهته اعترف بارتكابها بقصد نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية، كما تم ضبط الشخص القائم على تصوير مقطع الفيديو (عامل - مقيم بذات العنوان).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.