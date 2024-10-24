المرور تضبط 26874 مخالفة مرورية متنوعة في يوم

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لضبط المخالفات.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 26874 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 1747 مخالفة السير بدون تراخيص و35 دراجة نارية مخالفة و8222 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و1442 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة و10 مخالفات موقف عشوائي و12 مخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتعزيز السلامة على الطرق.