في قضية الأمين "الشوبكي" .. "فتوح" يسلم نفسه للشرطة (صور)

كتب - رمضان يونس:

حضر لاعب الزمالك ومنتخب مصر "أحمد فتوح" إلى مقر محكمة جنايات مطروح؛ رفقة فريق دفاعه قبل إنعقاد ثالث جلسات مُحاكمته، المقرر فيها مناقشة الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية الذين أعدوا تقرير اللاعب والذي ثبت أنه يتعاطي جوهر الحشيش.

وحرصت أسرة اللاعب و أقاربه وعدد من زملائه على تواجدهم داخل قاعة المحكمة لمؤازرة "أحمد فتوح" خلال نظر ثالث جلسات القضية.

وسلم اللاعب نفسه إلى قوات الشرطة، وسط تواجد أمني مُكثف بمحيط المحكمة، حيث وضعت القوات اللاعب داخل قفص الإتهام لحين بدأ الجلسة واستجوابه من القاضي عقب إخلاء سبيله في الجلسة السابقة بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وشهد محيط محكمة جنايات مطروح تواجد أمني مُكثف تزامنًا مع إنعقاد ثالث جلسات مُحاكمة لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل الأمين "الشوبكي".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين،حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم "أحمد فتوح" ـ بمحافظة القاهرة، في الحادي عشر من أغسطس 2024، بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات، و قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ، ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن اللاعب، قاد سيارة رقمية " أ ف ج 9569"، بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدي إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصي للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطه اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر.