بريكسيت: تأشيرات دخول مؤقتة إلى بريطانيا لسائقي الشاحنات في العالم

لندن- (بي بي سي):

أعلنت الحكومة البريطانية البدء في منح تأشيرات دخول مؤقتة لسائقي شاحنات نقل البضائع الذين يحملون رخصا دولية لقيادة الشاحنات. وذلك لتغطية العجز الهائل الذي تشهده البلاد في أعداد السائقين المؤهلين لهذا النوع من المركبات، مما أدى إلى أزمة في إمدادات الغذاء والوقود.

وبدأت مظاهر العجز تظهر في بريطانيا إذ شوهدت السيارات تتزاحم على محطات الوقود في جنوب شرق إنجلترا بانتظار دورها، واضطر أصحاب بعض تلك المحطات إلى تحديد حصة الوقود التي يسمح للزبون بشرائها من المحطه. كما اضطرت بعض الشركات إلى إغلاق عدد من المحطات. وشوهدت أرفف البضائع تفرغ من السلع الاستهلاكية.

وكان العديد من سائقي الشاحنات من دول أوروبا الشرقية الذين يعملون في بريطانيا قد عادوا إلى بلادهم عندما بدأ انتشار وباء كورونا، وعودتهم الآن تتطلب التقدَم بطلبات جديدة للحصول على تأشيرات للإقامة والعمل في بريطانيا التي لم تعد عضوة في الاتحاد الأوروبي.