Masrawy logo white

بريكسيت: تأشيرات دخول مؤقتة إلى بريطانيا لسائقي الشاحنات في العالم

01:15 م السبت 25 سبتمبر 2021
بريكسيت: تأشيرات دخول مؤقتة إلى بريطانيا لسائقي الشاحنات في العالم

ارشيفيه

لندن- (بي بي سي):

أعلنت الحكومة البريطانية البدء في منح تأشيرات دخول مؤقتة لسائقي شاحنات نقل البضائع الذين يحملون رخصا دولية لقيادة الشاحنات. وذلك لتغطية العجز الهائل الذي تشهده البلاد في أعداد السائقين المؤهلين لهذا النوع من المركبات، مما أدى إلى أزمة في إمدادات الغذاء والوقود.

وبدأت مظاهر العجز تظهر في بريطانيا إذ شوهدت السيارات تتزاحم على محطات الوقود في جنوب شرق إنجلترا بانتظار دورها، واضطر أصحاب بعض تلك المحطات إلى تحديد حصة الوقود التي يسمح للزبون بشرائها من المحطه. كما اضطرت بعض الشركات إلى إغلاق عدد من المحطات. وشوهدت أرفف البضائع تفرغ من السلع الاستهلاكية.

وكان العديد من سائقي الشاحنات من دول أوروبا الشرقية الذين يعملون في بريطانيا قد عادوا إلى بلادهم عندما بدأ انتشار وباء كورونا، وعودتهم الآن تتطلب التقدَم بطلبات جديدة للحصول على تأشيرات للإقامة والعمل في بريطانيا التي لم تعد عضوة في الاتحاد الأوروبي.

هذا المحتوى من

BBC
بريطانيا الحكومة البريطانية محطات الوقود إنجلترا الاتحاد الأوروبي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
722

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

299710

إجمالي الإصابات

17074

إجمالي الوفيات

252471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بدأت الآن.. الحكومة تتيح إضافة الأبناء على بطاقات التموين لهذه الفئة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا