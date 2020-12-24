اللقاح الروسي في حملة التطعيم في الأرجنتين

بوينس آير- (بي بي سي):

أصبحت الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية تستخدم لقاح "سبوتنيك في" الروسي، وبدأت ليوم حملة التطعيم بعد وصول أول شحنة من اللقاح.

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية فإن لقاح سبوتنيك أسهل في النقل، إذ لايحتاج إلى درجات حرارة متخفضة للغاية، كلقاح فايزربيونتيك ولقاح موديرنا.

وذكرت أن الكثير من الدول التي لا تملك إمكانية التخزين الخاصة يمكنها الاعتماد على اللقاح الذي لا يحتاج إلى التبريد الشديد.