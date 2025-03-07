أغرقت الشوارع.. استمرار كسح أمطار "الحسوم" في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تواصل أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، اليوم الجمعة، جهودها لكسح تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة الساحلية تزامنًا مع بدء نوة الحسوم.

ومن جانبه، قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم نشر سيارات ومعدات الشفط ورفع حالة الطوارئ والاستعداد بالشركة، للتعامل مع الأمطار.

وأضاف نافع، أنه يجري تكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة والتي تضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة"، وذلك بمجرد تلقي بيان الأرصاد الجوية.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف تواجدها بالشوارع والتعامل الفوري مع تجمعات أمطار أو أي أحداث طارئة ناتجة عن ذلك.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية.

كانت معظم أحياء وسواحل الإسكندرية تعرضت منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم لهطول أمطار رعدية غزيرة يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة برق ونشاط حركة الرياح.

يأتي ذلك بالتزامن مع قدوم نوة الحسوم مبكرًا، قبل يومين من موعدها السنوي المعتاد؛ ومن المقرر أن يصاحبها أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لمدة 7 أيام كاملة.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية تشهد شمال البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة، حيث سجلت درجات الحرارة في الإسكندرية 11 درجة مئوية للصغرى و20 للعظمى.