إذاعة الاحتلال: إسرائيل تقرر تسليم 6 معتقلين لبنانيين إلى لبنان

وكالات



نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إنه "في إطار اتصالات إسرائيل مع الولايات المتحدة ولبنان تقرر تسليم 6 معتقلين اعتقلهم جيش الاحتلال في الأشهر الأخيرة إلى لبنان".



وأفادت مراسلة سكاي نيوز عربية، بأن لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ستعقد اجتماعًا في رأس الناقورة اليوم، مشيرة إلى أن عملية تسليم المعتقلين الست سيتم عصر اليوم.



وفي 28 يناير الماضي، أعلن لبنان إطلاق سراح 9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، بجهود من الصليب الأحمر الدولي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".



وأشارت الحكومة اللبنانية، آنذاك، إلى أن ملف الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين كان بندًا أساسيًا في الاتصالات التي أجرتها مع الجانب الأمريكي