البنك التجاري الدولي يتمم الإصدار السابع لسندات توريق بـ2.175 مليار جنيه لصالح "درايف"

كتب : منال المصري

01:43 م 04/05/2026

أعلن البنك التجاري الدولي - مصر "سي أي بي - CIB" عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، بقيمة إجمالية بلغت 2.175 مليار جنيه، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم الشركة في تعزيز سيولتها النقدية مما يدعم خططها التوسعية في السوق المصري.

وبحسب بيان اليوم، شهد الإصدار تعاونًا بين عدد من المؤسسات المالية، حيث قام البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) بالشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي، بدور المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي.

كما قام كل من بنك البركة والبنك المصري الخليجي بدور ضامني التغطية، في حين تولى البنك المصري الخليجي مهمتي أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.

وشارك في العملية كل من بنك نكست وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، وقام مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.

وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى 711.225 مليون جنيه بمدة استحقاق 12 شهرًا، بتصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.168 مليار جنيه بمدة استحقاق 36 شهرًا وتصنيف ائتماني AA، فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 295.8 مليون جنيه بمدة استحقاق 57 شهرًا وتصنيف ائتماني A.

