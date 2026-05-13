قال هيثم المعايرجي نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، إن الدراسة المختصة بمشروع إنشاء بنك للذهب بين مصر والبنك شارفت على الانتهاء.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن إجراءات استضافة مصر الاجتماعات السنوية 33 لأفريكسيم أن تخزين الذهب الأفريقي سيتم لأول مرة داخل القارة (في مصر بصفتها الدولة المضيفة) بدلاً من إرساله للتخزين في الخارج واحتسابه ضمن احتياطيات دول أخرى.

بحسب المعايرجي فإن المشروع يهدف إلى وقف تصدير الذهب الأفريقي كمادة خام حيث سيتم إجراء عمليات المعالجة والدمغ محلياً، مما يرفع من المكاسب الاقتصادية التي كانت تذهب للدول الأوروبية.

وأكد المعايرجي أن العمل على المشروع يسير وفق جدول زمني محدد للإجراءات، ولم يتم الإعلان عن أرقام نهائية لرأس المال أو مدد التنفيذ حتى تكتمل الدراسة.

وأوضح أن الدراسة تتم بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة لضمان أقصى استفادة لمصر.

وأضاف أن تخزين الذهب الأفريقي سيتم لأول مرة داخل القارة (في مصر بصفتها الدولة المضيفة) بدلاً من إرساله للتخزين في الخارج واحتسابه ضمن احتياطيات دول أخرى.

بحسب المعايرجي فإن المشروع يهدف إلى وقف تصدير الذهب الأفريقي كمادة خام حيث سيتم إجراء عمليات المعالجة والدمغ محلياً، مما يرفع من المكاسب الاقتصادية التي كانت تذهب للدول الأوروبية.

وأكد المعايرجي أن أفريكسيم بنك مملوك لكافة البنوك الأفريقية، مما يعزز الثقة في إدارة الذهب للدول الأعضاء.