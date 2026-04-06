بنك مصر: إصدار حسابات وبطاقات مجانا للعملاء الجدد ودون حد أدنى للرصيد بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي

كتب : منال المصري

12:27 م 06/04/2026

بنك مصر

أعلن بنك مصر فتح حسابات مصرفية للعملاء الجدد مجانا ودون احتساب أية مصاريف أو حد أدنى للرصيد خلال شهر أبريل الجاري بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي.

يعد "اليوم العربي للشمول المالي" إحدى فعاليات مبادرة البنك المركزي للشمول المالي التي تستهدف جذب غير العملاء بالقطاع المصرفي وفتح حساب مصرفي لكل مواطن.

كما تهدف مشاركة البنوك خلال فعاليات مبادرة الشمول المالي تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل، والائتمان.

تفاصيل المنتجات المقدمة من بنك مصر

ويتيح بنك مصر، وفق بيان له اليوم، مجموعة من المنتجات والخدمات وذلك طوال مدة الفعالية التي تمتد خلال الفترة من 1 الي 30 ابريل 2026 ومنها:

- فتح الحسابات الجارية والتوفير (أفراد).

- الإعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب والحد الأدنى لفتح الحساب ومصاريف الدمغة.

أنواع الحسابات في بنك مصر

- حسابات جارى وتوفير بالجنيه المصري.

- حساب نمطي وإسلامي.

- حسابات المنجز (جارى وتوفير نمطي وإسلامي).

- حسابات الشباب ،حساب توفير الممكن.

- حساب جاري حوالتي جنيه مصري ودولار.

إصدار بطاقات مجانا

- إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا للحسابات.

- بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار.

- يمكن للعملاء من 15 سنة إلى 21 سنة فتح الحسابات مجاناً، وإصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجاناً ضمن برنامج الشباب.

خدمات إلكترونية من بنك مصر

- محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى، العرض متاح لمرة واحدة فقط خلال فترة الفعالية وذلك للمحفظة المفعلة ، مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

بنك مصر مبادرة الشمول المالي حسابات توفير بطاقة ميزة المحافظ الذكية

