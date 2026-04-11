قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن الأسواق المصرية تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار السلع الأساسية المرتبطة بموسم شم النسيم، وعلى رأسها البيض والأسماك المملحة، مع توافر كميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح المنوفي، أن سعر طبق البيض يتراوح حاليًا بين 125 و135 جنيهًا، مشيرًا إلى أن المعروض يغطي حجم الطلب المتزايد خلال هذه الفترة دون وجود أي مؤشرات لنقص أو ارتفاعات غير مبررة.

وأضاف المنوفي، أن أسعار الفسيخ جاءت وفقًا لمستويات الجودة والحجم، حيث سجل الفسيخ البوري الجامبو نحو 450 جنيهًا للكيلو، والفسيخ البوري نحو 400 جنيه، فيما بلغ سعر الفسيخ متوسط الحجم نحو 300 جنيه للكيلو.

وأشار المنوفي، إلى أن سعر الملوحة الأسواني سجل نحو 400 جنيه للكيلو، بينما بلغت أسعار الرنجة الهولندي بالبطارخ نحو 220 جنيهًا للكيلو، وسجل السردين المخلي نحو 160 جنيهًا، والسردين البلدي نحو 140 جنيهًا للكيلو.

وأوضح المنوفي، أن الرنجة المتاحة داخل المجمعات الاستهلاكية تُطرح بسعر نحو 145 جنيهًا للكيلو، ما يتيح بدائل مناسبة بأسعار مخفضة نسبيًا للمواطنين.

وأكد المنوفي، على أهمية شراء السلع من مصادر موثوقة، مع مراعاة شروط التخزين الجيد، حفاظًا على سلامة المستهلكين خلال موسم شم النسيم الذي يشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك.