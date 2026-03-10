تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 قروش و86 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 10-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.



أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بتراجع 79 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بتراجع 80 قرشًا للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بتراجع 80 قرشًا للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بتراجع 80 قرشًا للشراء والبيع.



بنك قناة السويس: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بتراجع 86 قرشًا للشراء والبيع.



بنك البركة: 51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بتراجع 83 قرشًا للشراء والبيع.



كريدي أجريكول: 51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بتراجع 80 قرشًا للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بتراجع 80 قرشًا للشراء والبيع.



بنك التعمير والإسكان: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بزيادة 1.85 جنيه للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.76 جنيه للشراء، و52.86 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.