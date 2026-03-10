إعلان

سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم لأول مرة منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية

كتب : آية محمد

02:41 م 10/03/2026

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 قروش و86 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 10-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.


أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بتراجع 79 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بتراجع 80 قرشًا للشراء والبيع.


بنك القاهرة: 51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بتراجع 80 قرشًا للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بتراجع 80 قرشًا للشراء والبيع.


بنك قناة السويس: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بتراجع 86 قرشًا للشراء والبيع.


بنك البركة: 51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بتراجع 83 قرشًا للشراء والبيع.


كريدي أجريكول: 51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بتراجع 80 قرشًا للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بتراجع 80 قرشًا للشراء والبيع.


بنك التعمير والإسكان: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بزيادة 1.85 جنيه للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.76 جنيه للشراء، و52.86 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

