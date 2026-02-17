إعلان

رحلة الحد الأدنى للأجور والجنيه في 11 سنة: زيادة يلتهمها ضعف العملة- جراف تفاعلي

كتب : منال المصري

03:22 م 17/02/2026 تعديل في 04:35 م

رحلة الحد الأدنى للأجور والجنيه

كتبت- منال المصري:
قفز الحد الأدنى للأجور بالقطاعي العام والخاص بنحو 483% خلال آخر 11 عاما من 2014 إلى فبراير 2026 وسط زيادة ضغوط تراجع الجنيه مقابل الدولار بفعل تحرير سعر الصرف.
لجأت الحكومة إلى تسريع نطاق زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في 2014 إلى 7 آلاف جنيه حاليا بهدف مواجهة التبعات السلبية لارتفاع التضخم الناجم من تحرير سعر الصرف.

الحد الأدنى للأجور يقفز 483% في 11 عاما

الدولار يرتفع 555% في 11 عاما

خلال آخر 11 عاما ارتفع سعر الدولار بشكل ملحوظ بنحو 555% مقابل الجنيه من 7.18 جنيه لكل دولار في 2014 إلى نحو 47 جنيها خلال تعاملات اليوم.

جاءت هذه الارتفاعات للعملة الأمريكية على 5 موجات مع اتجاه مصر بشكل رئيسي إلى تحرير سعر الصرف بداية من نوفمبر 2016 مع تنفيذ برنامجين مع صندوق النقد الدولي.
كان البرنامج الأول في نوفمبر 2016 مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي والقضاء على الدولرة.

والبرنامج الثاني القائم حاليا مع الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار منذ ديسمبر 2022.
تطور الجنيه مقابل الدولار خلال 11 عاما

