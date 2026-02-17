إعلان

محافظ المركزي يشهد فعاليات تكريم البورصة لبنك "CIB" لحصوله على جائزة أفضل بنك في التمويل المستدام على مستوى أفريقيا

كتب : منال المصري

02:38 م 17/02/2026
    محافظ المركزي يشهد فعاليات تكريم البورصة للبنك التجاري الدولي (2)

كتبت- منال المصري:

شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، فعاليات تكريم البورصة المصرية لـ البنك التجاري الدولي مصر CIB وذلك بمناسبة حصوله على جائزة أفضل بنك في مجال التمويل المستدام على مستوى القارة الإفريقية لعام 2025، تأكيدًا على دعم البنك المركزي للمبادرات الرامية إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة وتعزيز الممارسات المصرفية المسؤولة، في إطار حرص البنك المركزي المصري على دعم وتعزيز جهود التمويل المستدام داخل القطاع المصرفي.

ويعكس هذا التكريم، وفق بيان البنك اليوم، ما يحققه القطاع المصرفي المصري من تقدم ملموس في مجال دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن السياسات الائتمانية والتمويلية، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك بحضور كلٍ من الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، ومحمد أبو موسى مساعد محافظ البنك المركزي المصري، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إلى جانب نخبة من قيادات القطاعين المالي والمصرفي.

حسن عبدالله محافظ البنك المركزي cib التمويل المستدام البنك التجاري الدولي

