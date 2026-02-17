كتبت- منال المصري:

أعلنت مؤسسة Euromoney العالمية فوز البنك بجائزة "أفضل صفقة مصرفية مستدامة في مصر لعام 2025" (Egypt’s Best Sustainable Transaction Banking Deal) تقديرًا لدوره الرائد في تمويل المشروعات المستدامة ذات الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي.

وجاء هذا التكريم، وفق بيان البنك الأهلي اليوم تأكيدا على ريادة البنك الأهلي في مجال التمويل المستدام، بعد منافسة قوية مع عدد من البنوك العالمية والإقليمية، من بينها بنوك كبرى عاملة في السوق المصرية، حيث تميز البنك الأهلي المصري بصفته المبتكرة والفريدة في تمويل إعادة تطوير وتأهيل حديقة الحيوان الجيزة وحديقة الأورمان بشكل مستدام، باعتبارهما اثنين من أهم وأقدم المعالم التاريخية والطبيعية في مصر، وذلك في إطار رؤية البنك إلى دعم التنمية المستدامة وتعزيز الهوية البيئية والحضارية للبلاد، جامعا بين تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية من جهة، ومراعاة التصميم الأخضر وكفاءة استهلاك الطاقة وحماية التنوع البيولوجي من جهة أخرى، مما يجعل منها مشروعا يحتذى به على المستوى الإقليمي

وقال محمد الإتربي – الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن هذا التكريم يأتي ليؤكد التزام البنك الأهلي بدمج مبادئ الاستدامة في استراتيجيته المؤسسية، ليس فقط كأحد محاور التطوير، بل كأساس لمستقبل العمل المصرفي في مصر.

وأضاف الإتربي أن البنك الأهلي المصري أثبت أن التمويل المستدام ليس مجرد مبادرة مؤقتة، بل رؤية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المسؤول وتحافظ على البيئة وتخدم المجتمع.

وقالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن هذا الإنجاز يمثل تتويجًا لجهود متواصلة قادتها فرق عمل متخصصة في قطاعات التمويل المستدام، واستراتيجية الاستدامة، والعلاقات مع المؤسسات المالية.

وأضافت التركي أن البنك قد قام باعتماد سياسة التمويل المستدام وفقا وتعليمات البنك المركزي وبدأ تطبيقها فعليًا، حيث تم إطلاق برامج تدريبية متخصصة لمسؤولي العلاقات بقطاعات الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة لرفع وعيهم بمفاهيم الاستدامة وآليات دمجها في مراحل التمويل المختلفة من خلال دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عمليات البنك التمويلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأشارت التركي إلى أن هذه الجائزة العالمية تؤكد ثقة المؤسسات الدولية في أداء البنك الأهلي المصري، وقدرته على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة لمصر، وتواكب أفضل الممارسات المصرفية العالمية في مجال التمويل الأخضر.

كما أنها تمثل دافعًا قويًا للاستمرار في التوسع في محفظة التمويل الأخضر، مشيرًة إلى أن البنك الأهلي المصري يعمل حاليًا على تمويل مشروعات جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة المياه، والبنية التحتية المستدامة.

حيث يسعى البنك الأهلي المصري لدمج مفهوم الاستدامة في جميع مراحل التمويل، بدءًا من دراسة المشروع وحتى متابعة أثره الاجتماعي والبيئي، إيمانًا منا بأن النجاح الحقيقي هو ما يحقق تأثيرا طويل الأمد للمجتمع والاقتصاد والبيئة معًا.

وأكد شريف رياض رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي أن التعاون الوثيق بين الإدارات المختلفة كان من أهم عوامل النجاح، حيث تُعد هذه الجائزة شهادة دولية على كفاءة فرقنا العاملة وتكامل جهود الإدارات في تنفيذ صفقات تواكب المعايير العالمية في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

وأشار رياض الى أن مؤسسة Euromoney تُعد واحدة من أبرز المؤسسات المالية العالمية التي تمنح جوائزها بعد تقييم شامل لمعايير الأداء والابتكار والأثر المجتمعي، ويأتي هذا التكريم ضمن سلسلة من الجوائز الدولية والإقليمية الخاصة بالتمويل المستدام التي حصل عليها البنك خلال عام 2025 والتي تجاوزت 10 جوائز مرموقة من مؤسسات عالمية مختلفة، عاكسا التزام البنك الأهلي المصري الراسخ بدعم أهداف التنمية المستدامة لمصر، وتعزيز الدمج الاجتماعي وحماية البيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة ومؤثرة.

وكشف رياض أن محفظة التمويل المستدام بالبنك الأهلي المصري بلغت بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 428 مليار جنيه، منها تمويلات ذات طابع اجتماعي وأخرى ذات الطابع البيئي، تشمل عددًا من العملاء في مختلف القطاعات لتحقيق الأثر المستدام، وذلك في إطار حرص البنك على تعظيم دوره في دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية الشاملة.