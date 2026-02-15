إعلان

نائب محافظ المركزي: استخدام التكنولوجيا لقياس اختبارات الضغط لمخاطر المناخ في تمويل بعض القطاعات

كتب : منال المصري

11:28 ص 15/02/2026

طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزى المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزى المصري إن البنك المركزي يعمل على تسهيل استخدام الابتكار التكنولوجي، عبر العديد من النماذج التي ستدعم البنك المركزي لقياس نتائج اختبارات الضغط لقياس ضد المخاطر المحتملة من تغير المناخ في تمويل بعض القطاعات وهو أمر هام.

وأوضح خلال كلمته في موتمر الابتكار من أجل الصمود "التمويل من أجل مستقبل مستدام" أن المركزي يمكن أن يوجه البنوك لاستخدام هذه البرامج في قياس أختبارات الضغط.

وأضاف الخولي أن تحديد المخاطر المحتملة يهدف أيضا إلى قياس المخاطر المحتملة السيولة والائتمان ومخاطر السوق في تمويل بعض القطاعات مثل الزراعية

"على سبيل المثال، إذا كان لدى أحد البنوك يركز في قطاع الأعمال الزراعية، فهم مهتمون جداً بإجراء اختبار الضغط أو أي مؤشرات أخرى قد تتأثر بمخاطر المناخ التي ستؤثر بدورها على البنك" .

وأكد الخولي أن سيناريوهات اختبار الضغط أمر مهم جداً حيث البنك المركزي المصري يقوم بعمل السيناريوهات الخاصة بنا كجزء من البنوك، ونقوم بمراجعة السيناريوهات والنماذج المقدمة من البنوك للقطاع المصرفي، وسيتم نشرها أيضاً في "تقرير الاستقرار المالي" الخاص بنا منذ عام 2025.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

طارق الخولي البنك المركزى المصري موتمر الابتكار من أجل الصمود

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف سر "أجنة المنيا": طبيب متوفى و"أجنة مشوهة"
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف سر "أجنة المنيا": طبيب متوفى و"أجنة مشوهة"
أيقونة المقاومة الشعبية في سيناء.. وفاة فرحانة "أم المجاهدين" عن 105 أعوام
أخبار المحافظات

أيقونة المقاومة الشعبية في سيناء.. وفاة فرحانة "أم المجاهدين" عن 105 أعوام
زواج محلل وعلاقة محرمة.. اعترافات صادمة لسيدة ألقت مولودها في القمامة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

زواج محلل وعلاقة محرمة.. اعترافات صادمة لسيدة ألقت مولودها في القمامة بالإسكندرية
عودة شوبير ومفاضلة هجومية.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجيش الملكى
رياضة محلية

عودة شوبير ومفاضلة هجومية.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجيش الملكى
قلق في إسرائيل بسبب "أسطوانات الأكسجين".. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

قلق في إسرائيل بسبب "أسطوانات الأكسجين".. ما القصة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق