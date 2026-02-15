قال طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزى المصري إن البنك المركزي يعمل على تسهيل استخدام الابتكار التكنولوجي، عبر العديد من النماذج التي ستدعم البنك المركزي لقياس نتائج اختبارات الضغط لقياس ضد المخاطر المحتملة من تغير المناخ في تمويل بعض القطاعات وهو أمر هام.

وأوضح خلال كلمته في موتمر الابتكار من أجل الصمود "التمويل من أجل مستقبل مستدام" أن المركزي يمكن أن يوجه البنوك لاستخدام هذه البرامج في قياس أختبارات الضغط.

وأضاف الخولي أن تحديد المخاطر المحتملة يهدف أيضا إلى قياس المخاطر المحتملة السيولة والائتمان ومخاطر السوق في تمويل بعض القطاعات مثل الزراعية

"على سبيل المثال، إذا كان لدى أحد البنوك يركز في قطاع الأعمال الزراعية، فهم مهتمون جداً بإجراء اختبار الضغط أو أي مؤشرات أخرى قد تتأثر بمخاطر المناخ التي ستؤثر بدورها على البنك" .

وأكد الخولي أن سيناريوهات اختبار الضغط أمر مهم جداً حيث البنك المركزي المصري يقوم بعمل السيناريوهات الخاصة بنا كجزء من البنوك، ونقوم بمراجعة السيناريوهات والنماذج المقدمة من البنوك للقطاع المصرفي، وسيتم نشرها أيضاً في "تقرير الاستقرار المالي" الخاص بنا منذ عام 2025.