صرف 2.3 مليار دولار.. صندوق النقد يدرج مصر رسميا على جدول اجتماعاته 25 من فبراير الجاري

كتبت- منال المصري:

09:32 ص 15/02/2026

9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول اجتماعاته للمجلس التنفيذي يوم 25 فبراير من الشهر الجاري لإقرار المراجعة الخامسة والسادسة بموجب تسهيل الصندوق الموسع والمراجعة الأولى بموجب ترتيب المرونة والاستدامة، بحسب بيانات منشورة له اليوم.

كانت كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي قالت في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي إن الصندوق سيصرف لمصر 2.3 مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق منها ملياري دولار المراجعة الخامسة والسادسة و300 مليون دولار لتمويل المرونة والاستدامة.

