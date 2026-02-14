إعلان

بعد قرار المركزي.. اجتماعات مرتقبة بالبنوك لحسم مصير العائد على الشهادات والودائع

كتب : منال المصري

11:35 ص 14/02/2026

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


تبدأ البنوك، اعتبارا من الأحد، عقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم (الألكو) المسؤولة عن تحديد أسعار العائد على الشهادات والودائع والقروض، وذلك لحسم موقفها من إعادة تسعير المنتجات الادخارية وقروض الأفراد، عقب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وفق ما قاله بعض مسؤولي المعاملات الدولية في عدد من البنوك.


وكان البنك المركزي قد قرر، في اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، يوم الخميس خفض سعر العائد إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، في سادس خفض خلال الأشهر الـ 10الماضية، بما يتماشى مع توقعات السوق.
وقال أحد مديري المعاملات الدولية في بنك خاص إن مصرفه سيعقد اجتماعا لبحث إعادة النظر في أسعار العائد على الشهادات والودائع، بعد تقييم تحركات البنوك المنافسة واحتساب تكلفة تشغيل الأموال.
وأوضح أن أسعار العائد على قروض الشركات الكبرى تراجعت بالفعل بنسبة 1% عقب قرار المركزي، ما يستلزم إعادة التوازن بين تكلفة الودائع وعائدات الإقراض.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 7.25% خلال العام الماضي على خمس مرات، كان آخرها خفض بنسبة 1% في ديسمبر، ليرتفع إجمالي الخفض إلى 8.25% بعد القرار الأخير.


وجاءت هذه التحركات في ضوء تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 11.9% في يناير، مقارنة بـ 12.35% في ديسمبر الماضي.


من جانبه، قال مدير المعاملات الدولية في أحد البنوك الحكومية إن مصرفه يترقب قرارات كل من البنك الأهلي وبنك مصر بشأن أسعار العائد على الإيداع والإقراض قبل اتخاذ أي خطوة مماثلة، نظرا لما يتمتع به البنكان من الحصة الأكبر في سوق الودائع والسيولة، وهو ما يجعل قراراتهما مؤثرة في توجهات بقية البنوك.


وتتباين توجهات البنوك في ما يتعلق بتحديد أسعار العائد وفقًا لعدة اعتبارات، من بينها مستويات السيولة المتاحة لديها، وتكلفة الأموال، واستراتيجيات المنافسة في السوق.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة الشهادات الادخارية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الخارجية الأمريكي: العالم اليوم أقرب لنزاع جديد أكثر من أي وقت مضى
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية الأمريكي: العالم اليوم أقرب لنزاع جديد أكثر من أي وقت مضى
35 هاتف محمول و7 كيلو ذهب وفضة.. سقوط عصابة دولية تسرق أموال المصريين عبر
حوادث وقضايا

35 هاتف محمول و7 كيلو ذهب وفضة.. سقوط عصابة دولية تسرق أموال المصريين عبر
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز والقنوات الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز والقنوات الناقلة
القاضي يواجه المتهم بقتل "طفل المهندسين" والأخير: لا يا فندم مدبحتهوش ولا
حوادث وقضايا

القاضي يواجه المتهم بقتل "طفل المهندسين" والأخير: لا يا فندم مدبحتهوش ولا
ياسمين عبدالعزيز أنيقة و"بوستر" برنامج فيفي عبده في رمضان.. لقطات نجوم الفن
زووم

ياسمين عبدالعزيز أنيقة و"بوستر" برنامج فيفي عبده في رمضان.. لقطات نجوم الفن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان